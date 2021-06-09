藍委楊瓊瓔今(9)日於立院質詢表行政院長蘇貞昌，在到底何時能取得疫苗？不料蘇貞昌回應「就跟買冷凍雞腿一樣，我們有訂了，對方不出貨，我們難道要罵自己嗎？」這番回答讓楊瓊瓔十分傻眼。國民黨文傳會副主委鄭照新則狠酸蘇貞昌是幹話王，並PO出一張圖直言蘇揆是「被行政院長耽誤的特級廚師」。

鄭照新今在臉書上表示，今天的立院質詢，蘇貞昌院長再度榮膺幹話王寶座，楊瓊瓔委員今日質詢蘇貞昌院長疫苗購買不力，我們的蘇大院長居然拿疫苗比雞腿，詭辯「你買不到雞腿會怪自己？」

鄭照新指出，行政院「COVID-19科技防疫推動會議」疫苗組召集人，前疾管局長蘇益仁，早就打臉的蘇貞昌院長的說法：「各國都是（去年）4、5月就在搶購疫苗，台灣足足晚了四個月，錯過黃金時期。」、「更致命失誤是，去年11月東洋製藥與德國BNT談妥的3000萬劑採購案，因政府最後僅答應購買200萬劑，最終破局。」、「去年12月，新冠疫苗上市，歐美開始全面施打計畫，如今可望解封。」。

鄭照新分析，從蘇益仁說法，很明顯就是我們在該搶購的時候，因為自滿心態不著急，被各國搶占先機，我們才會淪到「訂單很豐滿，到貨很骨感」的窘境。他質疑，因為疫苗空窗期打不到而喪失的生命，蘇院長都不會內疚？因為台灣訂單未到貨而支援台灣的美日疫苗，不過是彌補疫情空窗期的過錯，美國因為台灣民間的半導體產業不能斷鏈出手援台，日本感念台灣民間311的熱情協助而回報，請問是執政黨欠台灣人民一個感謝，還是台灣人民欠執政黨一個感謝？

鄭照新直言，蘇揆應該趕快向全世界爭取疫苗捐贈，只看疫苗是否合格，別管疫苗從哪來，好好彌補過錯，好好贖罪，「別再拿疫苗比雞腿！爛透了！」同時，鄭照新也在臉書上PO出一張圖，諷刺蘇貞昌拿疫苗比雞腿，並酸蘇揆是「被行政院長耽誤的特級廚師」。

(中時新聞網)