大陸股市9日個別發展，上證指數收升11點。兩市成交合計縮減逾一成至人民幣（下同）8.810億元。

香港信報報導，上證指數曾低見3,572點，跌7點或0.21％，早盤回升，最高見3,598點，升18點或0.52％，全日收市報3,591點，升11點或0.32％，成交4,032.36億元。

深成指早盤一度跌75點或0.51％，低見14,641點，隨後一度轉升，最多升45點或0.31％，高見14,762點後，再度走弱，尾盤跌幅收窄，全日收市報14,718點，微升1點或0.01％，成交4,777.96億元。

滬深300指數報5,236點，升4點或0.08％；創業板指數報3,207點，跌不足1點或0.03％。

各類股個別發展，煤炭股升逾4％；石油股升逾2％；鋼鐵、有色金屬股升逾1％；化工、水泥、房地產、電力股走穩；家電、金融股偏弱。

(工商 )