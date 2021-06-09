大陸股市9日個別發展，上證指數收升11點。兩市成交合計縮減逾一成至人民幣（下同）8.810億元。
香港信報報導，上證指數曾低見3,572點，跌7點或0.21％，早盤回升，最高見3,598點，升18點或0.52％，全日收市報3,591點，升11點或0.32％，成交4,032.36億元。
深成指早盤一度跌75點或0.51％，低見14,641點，隨後一度轉升，最多升45點或0.31％，高見14,762點後，再度走弱，尾盤跌幅收窄，全日收市報14,718點，微升1點或0.01％，成交4,777.96億元。
滬深300指數報5,236點，升4點或0.08％；創業板指數報3,207點，跌不足1點或0.03％。
各類股個別發展，煤炭股升逾4％；石油股升逾2％；鋼鐵、有色金屬股升逾1％；化工、水泥、房地產、電力股走穩；家電、金融股偏弱。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。