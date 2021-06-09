受新型冠狀病毒影響，「零接觸」理財也爆夯！中信銀行觀察到，疫情期間零接觸理財使用量持續增加，內部數據顯示，中信Home Bank APP 2021年4月的使用人數，比去年1月疫情爆發前成長3成，總使用人數已突破400萬人，顯示客戶對數位金融服務接受度大幅提升。

中信銀行分析，今年4月份與去年1月份的使用數據，智能客服使用量成長近3成，Home Bank APP轉帳筆數亦成長近5成、基金交易筆數更大幅增加1倍。值得一提的是，中信銀行「理財一點通」基金快捷下單功能，讓客戶不用出門就能遠距理財諮詢服務，亦深獲客戶好評，近期交易筆數與金額亦有大幅成長趨勢。

中信銀行指出，中國信託銀行提供近500項數位金融服務，無論轉帳、繳費、換匯、購買基金、申請貸款等皆能線上完成，讓客戶宅在家也能方便理財。有臨時資金需求的民眾可透過「中國信託Online貸」平臺，於線上提出申請，最快30分鐘核貸、最快1小時取得資金。

至於房貸相關問題，則可至中國信託「i適貸」平臺，從可負擔房價到可貸額度試算規劃皆可線上進行，貸款後還可線上申請調降月付金額；針對各式各樣的繳費需求，透過Home Bank APP「繳費中心」皆可線上完成繳納水、電、瓦斯、電信費、停車費等，讓客戶減少出門的接觸風險。

中信銀行指出，全民防疫改變民眾生活型態，為鼓勵民眾善用數位服務，即日起於中信銀行網路銀行與Home Bank APP跨行轉帳享手續費0元。此外，中信銀行亦加碼推出「數位百萬禮」抽百萬獎金活動，即日起至今年10月31日止，凡於中信銀行網路銀行與Home Bank APP完成1次指定服務或交易，即可獲得1次新臺幣2萬元獎金的抽獎機會，累積最高有機會抽中新臺幣100萬元獎金。