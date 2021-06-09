民進黨今線上中常會，對於端午連假將近，臺鐵、高鐵和國道客運目前還是有7.2萬張票，還不包括自己開車回家的民眾。她再一次拜託大家，愛家鄉就不要移動，愛家人就留在原地。

她也要求常委、黨公職，一起來加入暫停返鄉的呼籲，總統強調，端午節明年還有，視訊團圓絕對是今年最好的做法。

總統今在中常會指出，她也陸續跟一些縣市長交換過意見，並了解其需要中央協助的地方。在今天的中常會中，她也要謝謝執政黨的縣市長，無論在建置篩檢站，或施打疫苗，都展現效率，減少中央很多防疫上的壓力。

她強調，週末就是端午節了，也是防疫的重要關卡。她已經透過各種方式，再三呼籲國人，留在原地，不要移動。外界有希望暫停休假的聲音，但是比起暫停休假，政府認為在家休息，避免外出，對防疫更有幫助。

提到紓困；總統說，紓困最重要的就是救急，要拜託大家，這是人民的救命錢，不論是行政團隊或立院黨團，務必要讓紓困工作快速，而且周延。

她說，看到很多黨公職，都已經在協助民眾申請補助，她也謝謝大家反映了民眾對紓困的意見跟期待，這些訊息她都有接到，也已經請行政院補強紓困措施。後續紓困的推動情況，請大家隨時幫政府注意實施情況，有不足的地方，也請行政院隨時補強。

(中時 )