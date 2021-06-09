藝人賴薇如過去為「七朵花」成員，近年來轉型為談話性綜藝節目的來賓，外型甜美與活潑開朗的個性，受到許多觀眾朋友的喜愛，賴薇如也經常在社群臉書、IG分享生活日常與粉絲分享，今（9日）她坦言，許多藝人的工作都受到這次疫情的影響而停止，讓她發現平常儲蓄緊急預備金，是多麽重要的一件事。

賴薇如今（8日）在個人臉書分享，疫情期間的理財相關知識，她表示：「最近看到許多新聞，有些演藝人員因為突如其來的停工，慌張的想要申請紓困補助，卻因為收入不低，且不符合資格而白忙一場。」讓她突然想到理財中的「緊急預備金」，如果突然面對一些產業停業，這時候，緊急預備金，就是非常重要。

賴薇如更詳細地與粉絲朋友分享理財觀念，她表示：「假如一個月花費大約是3萬，半年的緊急預備金就是18萬。」如果存款高一點，甚至可以把緊急預備金延長至一年到一年半，存越多越會有安全感，超過兩年以上的金額，可以轉去做其它的投資規劃。

賴薇如今日在個人臉書分享，理財的相關知識。（圖/賴薇如臉書）

藝人夏宇童回應此貼文：「我要跟著漂亮小姐姐學理財。」許多網友在底下留言回應：「18萬預備金，太少了！」、「羨慕薇如有預備金」、「很棒觀念！」、「現代都市人有不少月光族，對儲蓄的觀念也不強，更不必談緊急預備金了，薇如的做法很正確，值得效仿！」、「我就是朝這方面努力中的女子」、「正面能量！」、「謝謝小姊姊的分享，加油！希望疫情快快過去，回復正常的生活。」

(中時新聞網)