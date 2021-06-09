北市內湖某電視台7日傳出一名劉姓攝影師陳屍在廁所，採檢後確診新冠肺炎，電視台緊急協調北市府，9日在公司設置快篩站協助全體同仁進行快篩，稍早傳出不只一名收發室阿姨，已有7人檢測結果呈陽性，還有美女主播也被載走。

電視台9日大規模篩檢，現場準備了防疫巴士做準備，副市長黃珊珊也到場視察，傳出目前已確定7人檢測陽性，今天下午就能知道PCR結果。

而美女主播吳衣璇稍早就在臉書發文：「崩潰的一晚，加上煎熬的一天」，附上同事在公司篩檢的狀況，並透露6月6日曾和猝逝攝影師共事一小時以上，稱對方很親切，沒想到轉眼間人就走了，「原來和確診者接觸者，最擔心的不是自己，是自己最愛的家人，所以一早七點就到部立台北醫院快篩了。」

另外，電視台工會今天透過臉書發布聲明，強調電視台對同仁內部公告資訊不透明，工會需透過其他媒體報導，才能掌握最新消息。工會也指出，目前公司環境清消、動線管理、人員分流及防護設備，均未落實或加以提升，擔憂未來若再有快篩陽性甚或確診案例出現，會造成電視台營運重大影響。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

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(中時新聞網)