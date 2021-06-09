宜蘭縣衛生局今天公布案11974的足跡。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣今天（9日）新增2例確診，其中南澳鄉碧候村雜貨店的家庭群聚，再增一例，一家9口已有7人染疫，另一例是案11974，感染源尚待釐清，縣府公布該案足跡提醒民眾注意，累積宜蘭縣已有86人確診。

碧候村雜貨店的家庭群聚新增是案11975，是9個多月大的嬰幼兒，是案10993的孩子，該案8日出現流鼻水症狀，採檢後確診，該家庭有2人居家隔離，經採檢後都是陰性，衛生局會持續關注。

另一案是案11974，是50多歲的女性，該案5月31日出現喉嚨痛、嗅覺異常等症狀，直到6月7日才就醫，採檢後確診，該案家人曾到新北市，感染源尚待確認中，衛生局呼籲，如民眾出現疑似新冠肺炎的症狀，一定要立刻就醫。

衛生局公布案11974足跡，該案5月29、30日，6月3、4日上午曾到宜蘭市康樂路周邊攤商及綠九市場，6月2日上午9時至10時壯圍鄉壯五路，7日上午8時至8時30分壯圍鄉壯濱路2段，上午9時至10時宜蘭市聖後街。

目前宜蘭縣86例確診，羅東銀河遊藝場群聚有20人，並無新增，金樽餐廳群聚14人（另有3人是外縣市），與雙北有關37人，感染源還在追查有15人，目前出院有46人，住院者有1人較為嚴重，其他住院者情況穩定，86名確診者中有2人死亡。

衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣獲分配1400劑莫德納疫苗，疾管署分配到醫院，施打對象是第一線醫事人員。

(中時 )