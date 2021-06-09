嘉義縣政府公布案12038的足跡。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中央流行疫情指揮中心今9日公布的案12038，3日才從台北坐高鐵南下，回水上鄉老家居住，8日因頭暈由救護車送往醫院治療，但未等到篩檢結果出爐就自行離開，衛生局昨晚11點多接獲院方通報得知他確診，緊急把人找出來送醫，並匡列6人進行採檢，目前已知5接觸者篩檢結果陰性。

嘉義縣今9日未公布確診個案，但嘉義縣長翁章梁下午3點緊急召開線上記者會，公布外縣市案12038的足跡。翁章梁說，案12038離開水上鄉10多年，長年在北部發展，但謀生狀況不太好，近來受疫情波及，以前常住的地方都關門，所以才返鄉。

嘉義縣衛生局長趙紋華今9日公布案12038的足跡。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

翁章梁說，案12038於3日當天下午4點多搭高鐵0845車次，坐在4車10E號車位南下，約6點50分抵達，隨後叫計程車返回水上鄉內溪村的住家，據案12038自述，他這段時間都沒有出門，多委託一名黃姓友人全送餐食，8日晚間6點到7點之間曾到村庄裡的廟宇「仁安宮」拜拜，之後因身體不適叫救護車，由嘉縣消防局三和分隊送往醫院。

之後案12038又自行叫救護車離開，深夜11點多院方通知衛生局他確診，今凌晨找到人，馬上將人送到醫院治療。翁章梁說，目前共匡列7名接觸者，包括2名計程車司機、黃姓友人共3人要居家隔離，另村長、派出所兩名員警和案12038的堂哥自主管理，不含堂哥已篩檢6人，5人篩檢陰性。

嘉義縣環保局已針對案12038的足跡進行周邊環境大清消。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環保局已針對案12038的足跡進行周邊環境大清消。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環保局已針對案12038的足跡進行周邊環境大清消。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因無法確認案12038供稱足跡是否屬實，縣府也委託警察局、地方人士協助追蹤還原，至於案12038是否在北部就出現症狀，卻仍返鄉？衛生局長趙紋華說還要再釐清。

(中時 )