新北市三重警分局厚德派出所廚工阿姨，本月2日確診新冠肺炎，全派出所42名警察緊急採檢，結果均呈陰性且持續自主隔離，昨（8）日42名官警進行二次PCR篩檢，今天（9日）有2名警員陽性，確診新冠肺炎，分局決定延長厚德所40名員警自主隔離時間。

5月25日三重分局厚德派出所1名廚工阿姨，在煮飯時發生發燒、咳嗽情形， 26日她再度來到派出所準備煮飯，被派出所副所長勸回家休息。5月27日廚工阿姨趕緊到醫院進行快篩，一篩呈現陰性。6月1日、2日再到派出所煮飯，期間她沒戴口罩還與當班警員互動聊天，2日晚間8時許，衛生局緊急通知廚工阿姨、厚德派出所「廚工阿姨確診」。

三重警分局表示，6月8日在新北市立聯合醫院三重院區進行第二次快篩及採檢，當日接獲醫院通知42名員警快篩結果，均呈陰性。分局於6月9日上午11時接獲該派出所2名PCR採檢結果為陽性，列入確診送至集中檢疫所隔離。

三重警分局指出，警察局以民眾安全為最優先考量，在第一時間採最嚴格方式處理，確診2名員警部分，提醒留在現居處所不要離開，由衛生局安排至集中檢疫所，即刻成立調查小組，展開疫調作業，整個派出所最高規格全面清消淨化3次。

三重警分局補充，案發前派出所已啟動全體人員分流措施，除確診2名員警外，其餘人員均持續自我健康監測，分局持續規畫鄰近派出所協助值班及巡邏勤務，維持勤務運作，安定民心。

(中時 )