端午連假到花蓮車站下車旅客，一律由東（前）站出站，封鎖後站出入口，並接受快篩檢驗。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮今天持續無確診案，不過外縣市疫情仍火熱，花蓮縣長徐榛蔚還是憂心即將到來端午連假恐帶入另一波疫情，再次呼籲遊子不要返鄉外，也宣布將在花蓮車站和玉里車站設置兩個快篩站，今天確認花蓮車站將關閉後站，端午連假到站旅客統一由前站出站，旅客做快篩，快篩陰性才可出站。

此外，衛生局長朱家祥表示，截至今天花蓮已完成2千3百多起快篩檢驗，呼籲如果民眾感覺不安，可以到花蓮市衛生所前廣場、就是稱之為「乾淨區」的快篩站接受篩檢；反之，察覺身體狀況有異的民眾，例如發燒、有呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等，可前往稱為「污染區」的醫院快篩站做快篩和PCR，以有效區隔，防止相互交叉感染。

端午節連假將至，各界都在呼籲防疫減少移動。根據台鐵統計，預計端午連假搭火車回到花蓮還有約2千人左右，集中在11、12日，花蓮縣長徐榛蔚一連兩天疾呼，除了請返鄉民眾和旅客做快篩外，今天也再次確認，端午連假到花蓮車站下車旅客，一律由東（前）站出站，封鎖後站出入口，並接受快篩檢驗。至於開車到花蓮者則請自行向花蓮市衛生所預約快篩，假日也不休息。

徐榛蔚說，花蓮今天仍是無確診，累積38件確診案，都是外地遊客、親人造訪花蓮，造成多起家族傳播，因此縣府除向外地鄉親、旅客喊話，遊花蓮「不必急於一時」；如擔心留在家鄉的長輩，也可電洽花蓮縣府關懷專線03-8225178，縣府將提供食物銀行、防疫物資等宅配，或由13鄉鎮公所、慈濟基金會、中華基督教救助協會、持修積善協會、門諾基金會等提供關懷及物資。

(中時 )