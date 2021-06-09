環保意識抬頭，綠色經濟成顯學！由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的「新南向環保設備線上拓銷團」，8日媒合印尼、馬來西亞、印度、泰國、菲律賓、孟加拉等9國61家買主，與14家我商視訊洽談，讓台灣優質環保設備與產品不受疫情影響，全力開發新南向市場商機。

貿協指出，買主對台灣成熟的環保經驗與技術產品感到相當驚艷，洽談熱絡且表達希望擇日再續。

貿協表示，國際對環境保護要求日益增高，東協及南亞各國也不例外。印尼水資源分配不均， 2.7億人口僅3,000萬人（13%）有乾淨水源；泰國，將水留住再利用則是大市場。此次廢水、廢氣設備與產品詢問度高，如何有效節水、連結各國綠能轉型領域亦是一大熱門。

參與此次活動重要買主包含印尼主要水工程專家C商、泰國普吉島排名第一水處理公司C商、馬來西亞專業水務處理公司I商、水過濾系統領先專家B商、等，與國內知名業者如萬年清、山林旭、瑞準科技、三敏電機、陽明交大PM2.5聯盟等進行113場洽談，展現台灣環保產業強勁實力。

泰國再生能源指標開發P商，於臺泰及日本有多項太陽能開發專案，希望透過洽談找到台灣綠色環保設備的合作對象。馬來西亞水過濾系統的領先專家B商則認為，台灣廠商的技術、服務和維護都相對成熟，要求安排與多家台灣水處理廠商洽談。孟加拉F商表示台灣泵浦品質佳，希望藉此活動找到長期合作夥伴，並有意成為台灣供應商的當地代理。

台灣在環保及環境管理領域，品質形象與技術水準深獲東南亞及南亞買主肯定，新南向為我國環保設備出口重要潛力市場，隨著當地環保法規日益加嚴，綠色商機夯，未來成長空間將大為可期。

(工商 )