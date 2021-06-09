民眾黨立委高虹安今日表示，昨日上午在立院院會質詢時，衛福部長陳時中說，8月底的1千萬劑疫苗，約有1百多萬劑是國產，未料到了下午陳時中又從「1百多萬劑」改口為「不到5成(5百萬)」，若執政黨連疫苗有多少都說不清楚，恐怕未來政策會遭到更多民間質疑。

高虹安指出，昨天行政院長蘇貞昌赴立院專案報告說，8月底會有1千萬劑疫苗，自己昨日上午也在院會質問，這當中有多少是國產疫苗，當時陳時中回答「約1百多萬劑」。

高虹安說，未料昨天下午，陳時中接受藍委孔文吉質詢時，又改口「8月底的到貨疫苗，國產疫苗佔不到5成」，而陳時中不到半天的時間就改口，將國產疫苗從佔1成(1百多萬劑)，變成不到5成(5百萬劑)，當中其實有很大差距。

高虹安指出，國產疫苗解盲尚未完成，存有失敗的可能性，但政府卻直接將國產疫苗算入8月到貨的疫苗額度，這當然會讓民眾疑慮。

高虹安表示，蘇貞昌今日再赴政院備詢，重申8月底到貨1千萬，可見政院已經精算過疫苗數量，但裡面到底是有多少是國內、國外疫苗，政院卻說不清楚。

高虹安指出，立委質詢是為了讓民眾了解實際狀況，各部會提供的數據不該出錯，資訊不要隱瞞，若在答詢時一直逃避立委的問題，只會讓民眾對行政體系、指揮中心更加不信任，未來政府的政策也會遭受更多質疑。

(中時 )