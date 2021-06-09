香港女星鍾欣潼（阿嬌）出道以來，感情生活一直很精彩，拍戲幾乎都會和男星傳緋聞，當年身陷陳冠希事件最轟動演藝圈，2017年認愛「醫界王陽明」賴弘國隔年閃婚，卻只維持2年短命婚；恢復單身的阿嬌重心全放工作，除了拍戲還勤跑綜藝，近日更在節目自曝曾被閨密搶男友，狗血情節宛如拍戲。
阿嬌近期因為戲犧牲，發福到一堆粉絲都快認不出來，身體狀況也令人擔憂，但她最近也成為戀愛實境節目《怦然心動20歲》固定來賓，經常分享個人經驗談；最新一期節目中阿嬌更自曝，昔日曾被閨密搶走男友，狗血情節讓主持人和其他人都超驚訝。
許多女生都喜歡和閨密訴說感情事，阿嬌說自己也不例外，有什麼事情都會和閨密說，還主動把男友介紹給閨密認識，沒想到兩人之後在外地遇到就偷偷交往；閨密事後還親口告訴她搶了她男友，甚至還反問「為什麼生我氣？」，讓阿嬌當下愣了，還笑說心裡只想著「拍戲嗎現在？」。
阿嬌閨密的誇張行徑震碎現場所有人三觀，主持人和來賓們聽完也都一臉不可置信，也很替阿嬌感到不捨又心疼；這段畫面被分享到微博後也引起討論，一些網友都瘋狂猜測閨密是誰，但大多網友看到阿嬌遭閨密背叛都很難過，也留言安慰，「慶幸早點知道早點解脫」、「女神值得更好的啊」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。