香港女星鍾欣潼（阿嬌）出道以來，感情生活一直很精彩，拍戲幾乎都會和男星傳緋聞，當年身陷陳冠希事件最轟動演藝圈，2017年認愛「醫界王陽明」賴弘國隔年閃婚，卻只維持2年短命婚；恢復單身的阿嬌重心全放工作，除了拍戲還勤跑綜藝，近日更在節目自曝曾被閨密搶男友，狗血情節宛如拍戲。

阿嬌近期因為戲犧牲，發福到一堆粉絲都快認不出來，身體狀況也令人擔憂，但她最近也成為戀愛實境節目《怦然心動20歲》固定來賓，經常分享個人經驗談；最新一期節目中阿嬌更自曝，昔日曾被閨密搶走男友，狗血情節讓主持人和其他人都超驚訝。

阿嬌在節目中自曝昔日遭閨密搶男友，誇張言行震碎眾人三觀。(圖/ 摘自鍾欣潼微博)

許多女生都喜歡和閨密訴說感情事，阿嬌說自己也不例外，有什麼事情都會和閨密說，還主動把男友介紹給閨密認識，沒想到兩人之後在外地遇到就偷偷交往；閨密事後還親口告訴她搶了她男友，甚至還反問「為什麼生我氣？」，讓阿嬌當下愣了，還笑說心裡只想著「拍戲嗎現在？」。

阿嬌閨密的誇張行徑震碎現場所有人三觀，主持人和來賓們聽完也都一臉不可置信，也很替阿嬌感到不捨又心疼；這段畫面被分享到微博後也引起討論，一些網友都瘋狂猜測閨密是誰，但大多網友看到阿嬌遭閨密背叛都很難過，也留言安慰，「慶幸早點知道早點解脫」、「女神值得更好的啊」。

(中時新聞網)