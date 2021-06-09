依勞基法第34條規範，輪班間隔至少要有11小時，但勞動部未與勞工團體、勞動基準諮詢會討論就直接公告，「製造業、批發業、綜合商品零售業及倉儲業等4行業輪班人員在第三級警戒期間，可縮短輪班間隔為8小時」，預估影響49萬名勞工，工鬥譴責勞動部，不僅架空勞動基準諮詢會、完全未徵詢基層意見，也未見任何配套，更是逼勞工在染疫病倒和過勞累倒之間作選擇，理應保護勞工的勞動部，儼然成為勞工的加害者。

工鬥指出，勞動基準法是勞動條件的基本底線，有任何例外鬆綁的情況，勞動部是重要的把關機制，也都會事前徵詢勞動基準諮詢會委員的意見，勞動部此次竟無視勞動基準諮詢會過去的意見，更完全未經勞動基準諮詢會再作評估，便直接鬆綁輪班間隔；架空勞動基準諮詢會、無視基層勞工意見的勞動部，已經難為基層勞工所接受，工鬥團體呼籲勞動基準諮詢會委員與十大總工會，應共同反對勞動部逕行鬆綁輪班間隔的獨斷作為。

工鬥提及，勞動部之前已經以「天災事變」為由，開放民生所需相關產業可依勞動基準法第32條讓勞工超時加班、第40條讓勞工停止休假，超時停休的勞工本已處於嚴重過勞狀態，保障11小時的輪班間隔，已是勞工所剩不多的喘息時間，勞動部竟然又鬆綁輪班間隔，勞工如無病倒或累倒，將難以休息，更恐懼勞動部下一個鬆綁的保障會是甚麼？勞動部難道非要等到勞工過勞死倒下才會停止加害勞工嗎？工鬥團體強烈反對勞動部在毫無配套和審慎評估下，連開三道後門，勿逼勞工在染疫病倒和過勞累倒之間作選擇！

工鬥表示，中央流行疫情指揮中心設立的目的，就是要避免傳染病散播、保護人民的健康安全，在這個有上萬人染疫、幾十萬勞工面臨超時停休無喘息的情況下，勞工被逼著在染疫病倒和過勞累倒之間作選擇，已經難以指望勞動部保護勞工的生命健康安全，病人的命是命、勞工的命也是命，希望指揮中心可以站出來保護勞工的生命健康安全。

(中時 )