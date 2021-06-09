本土疫情爆發，全台民眾怨聲載道，日前還有人駕車集結總統府周邊，長鳴喇叭抗議，要求總統蔡英文讓全民施打疫苗，不料昨（8）日一名也到場抗議，年約40歲的謝姓男騎士，在遭王姓警員制止時，不慎催下機車油門，迎面朝警方衝撞，所幸該警員送醫後傷勢無大礙，謝男則依妨害公務、傷害罪嫌移送法辦。對此內政部長徐國勇今（9）日也特別前往轄區介壽路派出所慰問王警員，並呼籲民眾疫情期間要有同理心，減少不必要外出，當警察最強後盾。

本月3日下午2時，前新聞局長鍾琴及立委鄭正鈐等人透過網路號召，以駕車慢速繞行總統府、長鳴喇叭10秒鐘的方式，喊話蔡政府提供疫苗給全國人民施打。

豈料昨日，一名謝姓男子獨自前往，以同樣方式向府方抗議時，在府前路口因為被警方攔下，誤催油門撞上轄區介壽路派出所王姓警員，導致其手腳擦傷，全案詢後依妨害公務、傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

消息一出，內政部長徐國勇今（9）日中午隨即前往介壽所進行慰問，並送上慰問金，同時在臉書發聲，呼籲民眾表達不同意見的同時，別忘了發揮同理心，尤其自疫情升溫以來，警消人員這一年多忙得分身乏術、非常辛苦，除了原有的日常業務，也需要支援防疫工作，守護民眾的健康安全。

因此徐國勇語重心長的懇請國人，支持、疼惜警消人員，不要因己身行為，加重他們不必要負擔，同時減少外出，守護自己也保護別人，就是警察最大後援。

而中正一分局也表示，目前疫情尚未穩定，全國三級警戒期間，希望民眾能減少非必要外出，避免疫情擴散，落實政府各項防疫措施。

(中時新聞網)