網紅陳香菱(Mandi)以精緻臉蛋與H罩杯豪乳聞名，由於擁有護專背景，又有明星臉，被封為「H奶李毓芬」、「最性感救護員」，人氣相當高，IG還擁有4萬粉絲追蹤，她時常大玩火辣cosplay，讓粉絲們大飽眼福，日前再度曬出逆天美胸照，粉絲們立刻陷入暴動。

陳香菱日前在IG發文曬出過去到信義區逛街的美照，只見她身穿深V細肩帶洋裝，傲人雙峰感覺隨時都要從衣服掉出，感覺下秒就會不小心走光，她對著鏡頭俏皮眨眼微笑，頓時融化上千網友，陳香菱本人也在文內開玩笑寫道：「啊…跑出來了…」。

貼文一出，狂吸1.3萬人按讚，雖然有不少網友立刻提醒她要戴口罩，粉絲也護航，這怎麼看都是過去的舊照，大部分的人還是沈浸在辣照福利中，紛紛興奮直呼：「漂亮哦喜歡～」、「香菱彈彈跳」、「香無時無刻都這麼美」、「好辣，不過要注意等等有被檢舉」、「身材真好」、「好辣好甜好美喔」、「看到心情就好了」。

事實上，過去陳香菱就常曬出火辣性感照，先前她上傳一張身穿緊身亮片洋裝的美照，銀色亮片襯托出她的雪白肌膚，緊身設計更是凸顯出她S的曲線好身材，在當時也引起轟動，讓網友狂刷一排愛心，「姿勢特別性感」、「香菱，水喇」、「妳。性感」。

(中時新聞網)