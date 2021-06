靜宜大學為台灣首創化粧品科學教育的大學,並擁有學士、碩士、碩士在職專班及博士班完整學制,培育化粧品研發專業人才,奠定相關產業發展基礎。(靜宜大學提供)

靜宜大學將政府在化粧品衛生管理法新增「安全資料簽署人員」及「化粧品專業技術人員」等編制,列為培育重點,讓學生進入產業可立即上手。(靜宜大學提供)

靜宜化粧品科學系學生研發的產品非常專業,已達上架販售水準!(靜宜大學提供)

學生因應疫情及空污,如戴口罩臉上容易長痘痘,連帶頭皮毛囊阻塞、掉髮及白髮等問題,研發各式產品,訴求天然原料不刺激。(靜宜大學提供)

靜宜大學化粧品科學系畢業成果展,學生針對疫情期間肌膚保養,研發各式產品,訴求天然原料不刺激,不僅有男性保養品,還有專業沙龍使用的頭髮保養品,甚至連私密處的清潔保養也照顧到;因疫情無法出國,學生更設計旅行包裝的沐浴產品,讓民眾在家洗澡清潔,也能宛如「偽出國」!

理學院院長楊昭順說,靜宜為台灣首創化粧品科學教育的大學,並擁有學士、碩士、碩士在職專班及博士班完整學制,培育化粧品研發專業人才,奠定相關產業發展基礎。今年成果展特色,是使用植物及有機來源的「天然原料」,以減少使用合成原料;不添加無需要的原料,減少原料種類,即所謂的「清潔標示」,但可達到相同效果。

政府在化粧品衛生管理法新增「安全資料簽署人員」及「化粧品專業技術人員」等編制,能更確保產品的安全。配合國家對化粧品產業的發展,靜宜大學也將這兩點列為培育重點,讓學生進入產業可立即上手。

化粧品科學系副教授吳姵萱表示,今年成果展的特色是學生因應疫情及空污,如戴口罩臉上容易長痘痘,連帶頭皮毛囊阻塞、掉髮及白髮等問題,設計系列產品!學生研發的產品非常專業,已達直接上架販售的水準,甚至有學生因應全球高溫,私密處容易發炎,專為私密處設計清潔產品,內容相當多元。

化科系大四學生劉承宇說,他們組別「H.AIR」,以頭髮(hair)及空氣(air)為發想,希望為消費者打造零重力的髮絲輕盈感。現代人較著重外在的肌膚或彩妝保養,卻忽略頭皮跟臉皮是同一片肌膚,頭皮老化會導致面部肌肉鬆垮,或若清潔不當,可能導致毛囊炎或落髮。

組員為此開發控油、防落髮、舒緩到護色等9組系列共17支產品,提供民眾由內而外的護養,也針對不同的需求提供客製化的產品解決方案。還有一特色是全系列產品使用無皂鹼、礦物油及刺激性的原料,讓民眾使用安心。甚至研發頭皮淨化凝膠,為頭皮去角質,改善毛囊問題,也採用溫和的杏桃顆粒,為地球做環保。

學生陳恩進說,化粧品能提升自信與美麗,他們以「Spirit (soul of cosmetics)」組別研發出清潔修復、保濕、賦活舒緩及明眸亮彩等4大系列8支基本保養品。並針對疫情及空污,每支產品都強調7%以上的天然萃取成分,並採用希臘的天然礦泉水,產品清爽不黏膩,就算戴上口罩也不會覺得不舒服;包裝則採用禮盒設計,可收藏使用,希望帶給消費者精緻高貴的奢華寵愛。

學生陳沂如說,取「Travel&Time」為組別名稱,因疫情期間大家都無法出國,希望使用產品時,能帶來旅遊放鬆的心情,也希望使用時有回春的感覺,回到肌膚最漂亮、美好的時候。他們研發的產品分為兩系列7支產品,包括二合一的洗卸棉片、精華液及香氛系列的沐浴球、沐浴鹽、香水及香氛蠟燭。

近年男性化粧品需求逐漸增加,由9名女學生自創的品牌「HAN’s」,將清潔保養化繁為簡,並運用有效抗氧化、發炎的本土植物馬告精油,研發出可從頭洗到腳的沐浴露、二合一的百香果磨砂潔顏乳、改善肌膚暗沉的熬夜霜、口氣清新噴霧等3系列共7支產品。

最特別的是「Shy Me」,「Don’t be Shy, come with Me.」學生藉由產品推廣私密處保養的知識,產品以保濕、抑菌、清潔為主軸,並以紅石榴萃取液、茶樹精油及玫瑰精油為主打成分,希望更多消費者瞭解私密處保養的重要。

(中時 )