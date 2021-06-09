靜宜大學為台灣首創化粧品科學教育的大學，並擁有學士、碩士、碩士在職專班及博士班完整學制，培育化粧品研發專業人才，奠定相關產業發展基礎。（靜宜大學提供）

靜宜大學將政府在化粧品衛生管理法新增「安全資料簽署人員」及「化粧品專業技術人員」等編制，列為培育重點，讓學生進入產業可立即上手。（靜宜大學提供）

靜宜化粧品科學系學生研發的產品非常專業，已達上架販售水準！（靜宜大學提供）

學生因應疫情及空污，如戴口罩臉上容易長痘痘，連帶頭皮毛囊阻塞、掉髮及白髮等問題，研發各式產品，訴求天然原料不刺激。（靜宜大學提供）

靜宜大學化粧品科學系畢業成果展，學生針對疫情期間肌膚保養，研發各式產品，訴求天然原料不刺激，不僅有男性保養品，還有專業沙龍使用的頭髮保養品，甚至連私密處的清潔保養也照顧到；因疫情無法出國，學生更設計旅行包裝的沐浴產品，讓民眾在家洗澡清潔，也能宛如「偽出國」！

理學院院長楊昭順說，靜宜為台灣首創化粧品科學教育的大學，並擁有學士、碩士、碩士在職專班及博士班完整學制，培育化粧品研發專業人才，奠定相關產業發展基礎。今年成果展特色，是使用植物及有機來源的「天然原料」，以減少使用合成原料；不添加無需要的原料，減少原料種類，即所謂的「清潔標示」，但可達到相同效果。

政府在化粧品衛生管理法新增「安全資料簽署人員」及「化粧品專業技術人員」等編制，能更確保產品的安全。配合國家對化粧品產業的發展，靜宜大學也將這兩點列為培育重點，讓學生進入產業可立即上手。

化粧品科學系副教授吳姵萱表示，今年成果展的特色是學生因應疫情及空污，如戴口罩臉上容易長痘痘，連帶頭皮毛囊阻塞、掉髮及白髮等問題，設計系列產品！學生研發的產品非常專業，已達直接上架販售的水準，甚至有學生因應全球高溫，私密處容易發炎，專為私密處設計清潔產品，內容相當多元。

化科系大四學生劉承宇說，他們組別「H.AIR」，以頭髮(hair)及空氣(air)為發想，希望為消費者打造零重力的髮絲輕盈感。現代人較著重外在的肌膚或彩妝保養，卻忽略頭皮跟臉皮是同一片肌膚，頭皮老化會導致面部肌肉鬆垮，或若清潔不當，可能導致毛囊炎或落髮。

組員為此開發控油、防落髮、舒緩到護色等9組系列共17支產品，提供民眾由內而外的護養，也針對不同的需求提供客製化的產品解決方案。還有一特色是全系列產品使用無皂鹼、礦物油及刺激性的原料，讓民眾使用安心。甚至研發頭皮淨化凝膠，為頭皮去角質，改善毛囊問題，也採用溫和的杏桃顆粒，為地球做環保。

學生陳恩進說，化粧品能提升自信與美麗，他們以「Spirit (soul of cosmetics)」組別研發出清潔修復、保濕、賦活舒緩及明眸亮彩等4大系列8支基本保養品。並針對疫情及空污，每支產品都強調7％以上的天然萃取成分，並採用希臘的天然礦泉水，產品清爽不黏膩，就算戴上口罩也不會覺得不舒服；包裝則採用禮盒設計，可收藏使用，希望帶給消費者精緻高貴的奢華寵愛。

學生陳沂如說，取「Travel＆Time」為組別名稱，因疫情期間大家都無法出國，希望使用產品時，能帶來旅遊放鬆的心情，也希望使用時有回春的感覺，回到肌膚最漂亮、美好的時候。他們研發的產品分為兩系列7支產品，包括二合一的洗卸棉片、精華液及香氛系列的沐浴球、沐浴鹽、香水及香氛蠟燭。

近年男性化粧品需求逐漸增加，由9名女學生自創的品牌「HAN’s」，將清潔保養化繁為簡，並運用有效抗氧化、發炎的本土植物馬告精油，研發出可從頭洗到腳的沐浴露、二合一的百香果磨砂潔顏乳、改善肌膚暗沉的熬夜霜、口氣清新噴霧等3系列共7支產品。

最特別的是「Shy Me」，「Don’t be Shy, come with Me.」學生藉由產品推廣私密處保養的知識，產品以保濕、抑菌、清潔為主軸，並以紅石榴萃取液、茶樹精油及玫瑰精油為主打成分，希望更多消費者瞭解私密處保養的重要。

(中時 )