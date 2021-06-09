在明天與意外不知何者先來臨時，壽險業者紛紛建議保戶此時可重視檢視相關保障是否充足，預先補充保障以因應意外來襲，至於如何檢視自己的保額是否足夠，南山人壽9日建議，可採「雙十原則」，即保額總和是年收入的10倍，每年用年收入的1/10作保險規劃。

新冠肺炎疫情警戒仍持續在三級，且確診人數每日增加，面對未知的風險，壽險業建議應先檢視醫療險、意外險、壽險、重大傷病等保障是否充裕，再接著考慮長照險等，青壯年趁著有收入時，增加保額，一旦發生意外，保障自己亦保障家庭。

南山人壽建議，20到30歲年輕族群，要先規劃基本的意外險、醫療險及定期壽險，可用較便宜的保費，規劃較高的保障，避免因意外或疾病住院等，沒有收入還造成家人的負擔。

30~50歲的三明治族，因為成家生子等人生階段的變化，成為上有高堂、下有妻房的夾心族，更應考慮用保單增加保障，如重大傷病、重大疾病及加高意外險保額，透過一次性的保險給付，避免因疾病或意外造成家庭的負擔。

50歲以上的準退休族，小孩可能將完成學業或已步入社會，要考慮的就是退休生活費及不要因為健康狀況，成為子女的負擔，所以趁快要退休前夕，檢視長照險、失能險等，預先規劃可能的長照費用，也確保自己若不幸失能，有較佳的照護品質。

但要如何投保在「點」上，保險學理一直有雙十理論，即每人應以每年年收入的1/10用來作保險規劃，保額應是年收入的10倍，如年收入100萬元者，每年可用10萬元去作保險規劃，保額合計1千萬元最為恰當，而南山人壽表示，保額合計可以是壽險、意外險、醫療險保額合算，至少應可以確保未來10年家庭不會因意外或突發疾病，陷入困境。

而雙十原則就會隨著收入增加變化，所以在人生階段及工作改變時，就可重視檢視保障是否充裕；亦有壽險業者表示，這波新冠肺炎疫情下，可考慮拉高住院日額的保障，因應因病無法工作及治療的相關費用。

(工商 )