因應國內疫情升溫，為配合中央流行疫情指揮中心擴大防疫作為，及地方政府期許科技產業園區完成擴大國際移工快篩的防疫措施，經濟部加工出口區管理處積極與台中市、高雄市及屏東縣等地方政府合作設置快篩站，於9日正式啟動快篩站，針對縣市轄內各科技產業園區內一萬多名國際移工進行篩檢，拚最短時間內完成快篩檢查，以控管群聚染疫風險，為國內高科技產業把守疫情的最重要關卡。

加工處針對所轄科技產業園區國際移工進行快篩，高雄楠梓、前鎮及屏東等3處科技產業園區在高雄市政府與屏東縣政府的協助下，分別與高雄榮民總醫院、高雄市立民生醫院及衛生福利部屏東醫院合作設立國際移工快篩站，於9日正式啟動篩檢作業。另外，台中潭子、台中港等2處科技產業園區，亦配合台中市政府規劃設置快篩站，將分別由衛生福利部豐原醫院及童綜合醫院與光田綜合醫院支援。

截至9日下午13時30分，各地科技產業園區於上午時段已完成國際移工快篩1,227人，下午預計進行400人快篩作業，目前陽性人數為0，規劃110年6月15日前完成全園區國際移工快篩作業。

加工處表示，感謝地方政府團隊及民間醫療團體的協助，以最快速度完成快篩站設置，全力防堵疫情擴散、降低傳染風險，加工處亦會全面加強環境消毒、積極宣導防疫，並提供園區廠商疫情與防疫資訊，要求廠商建立管理機制、加強落實防疫相關措施，共同守護園區安全及從業人員的健康，確保產業正常營運。

(工商 )