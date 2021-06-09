帆船這運動項目在1900年首次亮相，中間除1904年外，每屆都有這個運動項目，2020東京奧運帆船項目分為6個級別，其中有4個級別，包含男女項目，帆船正式比賽要求在開闊的海面上進行，距海岸應有0.5到2公里，奧運帆船比賽通常採用奧林匹克梯形航線和迎、尾風航線。帆船比賽中的起點和終點皆為虛擬線，競賽場地並非固定不變。它是在規定區域裡按照天氣環境情況進行設置，啟航和終點是在起點船上升起信號旗，同時發出較強的聲音信號。

而這次東京奧運帆船比賽最值得關注的有英國、澳洲，紐西蘭、荷蘭和巴西選手也不容忽視，英國隊的米爾斯(Hannah Mills)和薩斯基亞克拉克(Saskia Clark)是絕佳拍檔，他們在2012倫敦奧運奪下雙人銀牌，更在里約奧運奪下金牌，而這次他們將拆夥，但目標依舊是為國家拿下金牌。

這次亞洲也有令人注目的選手，那就是香港女子好手洛雅怡，當前她世界排名第187，現年20歲的她早在8歲就開始接觸帆船運動，然後在10歲開始參加香港地區賽事，她從最初參加的Laser Optimist到之後的Laser 4.7，再到現在的激光雷射型，亦是她獲得2020東京奧運入場券的比賽項目。

在2021年4月於阿曼穆薩納舉行的穆薩納公開賽，洛雅怡憑著穩定發揮，壓倒總成績第4的韓國選手，拿下前兩名亞洲帆船手身份喜奪奧運參賽資格，成為自1996年亞特蘭大奧運張美嫻和董春媚後，首位出戰奧運的香港帆船運動員。

另外荷蘭隊中有老將退休，但新戰力仍備受期待，而這次東京奧運帆船比賽將在7月25到8月4日期間舉行，舉辦地點在神奈川的江之島遊艇碼頭舉辦，那裡距離東京市區有約50公里，這個帆船比賽場地最初建於1964年東京奧運期間，能容納約3600名觀眾，是日本首座能舉辦水上運動賽事的海港，2019年此場地就舉辦過世界盃帆船比賽。

(中時新聞網)