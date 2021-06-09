昨日爆出台北市「好心肝」診所深夜施打新冠疫苗，遭質疑未按照規定順序施打，指揮中心表示違者可處30萬至200萬罰鍰，對此，台北市醫師對外發出聲明，內容指出台北市政府安排基層醫療診所施打疫苗，跳過第一順位醫事人員，直指北市府公然違反指揮中心的防疫政策，「令人心寒」。

台北市醫師公會今（9）日稍早於官網發出聲明指出，北市府安排基層醫療診所施打新冠肺炎疫苗，一直都沒有按照中央所明訂的順序安排，直接跳過屬於第一順位的醫事人員，經基層診所激烈反應及民意代表的督促後，衛生局終於上週才開始安排施打，但台北市衛生局往往是臨時發布訊息，內容僅呈現施打時間地點，只能義不容辭的承擔聯繫工作，同仁常常會聯絡到半夜。

台北市醫師公會表示，截至目前為止，北市診所人員仍有至少5000人登記施打但未接種，但今日爆出「好心肝」診所由市府提供的疫苗，因為民眾施打到半夜，在可能沒有按照指揮中心規定順序，不僅讓已登記施打同仁陷入無法接種的窘境，也可能因為群聚造成防疫破口，怒批北市府公然違反防疫政策，棄基層醫療人員於不顧，完全漠視社區診所防疫的角色，「令人心寒」。

台北市醫師公會呼籲建議指揮中心查明，在尚未開放診所協助施打疫苗的情況下，該診所可能是全台灣唯一提供疫苗接種的診所，「中央有這樣的授權嗎？」並希望指揮中心直接撥給北市基層醫療診所1萬支疫苗，以守住社區醫療量能。

台北市副市長黃珊珊在今(9)日疫情記者會表示，大型診所有向衛生局申請配發疫苗，好心肝診所7日獲配15瓶，8日又分配到100瓶，但逕自分給基金會跟志工等非施打優先順序之人員，北市府已終止與好心肝疫苗合約，以後不再配發。市長柯文哲則坦言，內部管控有疏漏，市府承辦人員將送政風調查。

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(中時新聞網)