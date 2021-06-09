旗山國小校長李紋勝（右）親自協助學生將筆電網路連線環境建置完成。（高市教育局提供）

偏鄉孩子在門口等待筆電、網路設備等數位學習資源送來。（高雄市教育局提供）

學生家長在校門口等待領取筆電等物品。（高市教育局提供）

全國學生停課不停學到7月2日，電腦、網路成了學生必備用品，但一些弱勢、偏鄉學子卻缺乏這些設備，台積電慈善基金會捐贈高雄200台再生筆電以及4G上網設備，高雄市政府教育局快易通專車進行配送。其中一名國二學生的奶奶看到這些設備紅了眼眶，跟孫子說：「你要好好珍惜這個貴重的物品，人家對我們好，我們一定要記得。」，孫子則堅定地點頭回應奶奶。

教育局長謝文斌7日到現場關心配送情形，表示感謝台積電慈善基金會張淑芬董事長在疫情嚴峻期間關心弱勢學生的學習，並主動聯繫教育局，並且有效率的對準需求，把遠距教學所需設備都送到高雄市，教育局團隊也以最快的速度盤點與媒合，將設備即時送達到學生的手裡，讓台積電的善意能幫助更多孩子們學習。

此次獲得第一批筆電的學校計有小林國小、旗山國小、荖濃國小、甲仙國小、阿蓮國小、大同國小、文府國小、鹽埕區忠孝國小、內門國中、那瑪夏國中、溪埔國中、南隆國中、、旗津國中、鳳林國中、鹽埕國中、壽山國中等16校，共200位學生受惠。

當台積電捐贈的筆電及上網設備配送到受贈學生家中時，其中一位學生的奶奶，跟拿到筆電和上網設備的孫子說:「你要好好珍惜這個貴重的物品，人家對我們好，我們一定要記得。」那個國二的大男孩，堅定地點了頭。

謝文斌局長說，雖然疫情對學生的學習造成了影響，但是透過台積電的拋磚引玉，挹注資源在學生的學習，只要公私部門攜手努力，可以讓學生的學習更精彩。

(中時新聞網)