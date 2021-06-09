9日日股中，航運與半導體類股受到賣壓襲擊，加上擔心下半周將公布的美國通膨數據，將會影響聯準會寬鬆貨幣政策。日經最後收28,860.8點，跌102.76點或0.35%。東證收1,957.14點，也跌5.51點或0.28%。

金融和保險業者走跌，因美國長期公債殖利率下降，其投資組合的未來報酬率堪慮。

因與美國Biogen合製阿茲海默症藥物經美國政府許可，8日漲停作收的衛采，9日繼續收漲停，漲幅高達16.26%。同時，日本製藥產業也上漲1.18%。

三井住友DS資產管理認為，日本投資人希望美國將公布的通膨數字不要太高，聯準會應該就會維持既定政策，日股可望因此反彈。目前看來，觀望氣味濃厚，也可見些許獲利了結。

東證指數中，日前曾創超過十年新高股價的航運類股，下跌3.33%跌幅最大。川崎汽船跌4.54%表現最差，商船三井也跌3.59%。

科技半導體業者Lasertec跌3.86%，在創歷史新高後，現已連跌三天。

空運產業漲約3.26%表現最佳，不動產產業也漲3.11%。因為日本正加速疫苗接種率，市場預估不久將重返辦公室辦公，飛機乘客量也將早日回歸正常化。

同時，住友不動產漲7.55%，三菱地所與東京建物分別漲4.05%與3.75%，全日空也漲3.38%。

(時報資訊)