根據研調機構Counterpoint所公布的最新數據顯示，今年首季聯發科(2454)SoC(系統單晶片)於全球智慧手機晶片市場的市佔率高達35%，已經連續第三個季度連莊，且持續拉大和對手高通的差距，分析聯發科的優勢主要在於其來自台積電(2330)在晶圓的全力支援。
數據顯示，聯發科第一季在全球智慧型手機的市佔率高達35%，相較去年第四季成長3個百分點，更相較較去年同期大幅成長11個百分點，已經是連續第三個季度超車高通，至於對手高通，第一季於全球智慧型手機市佔率為29%、相較去年第四季成長1個百分點、但比去年同期衰退2個百分點，至於排名第三的是蘋果，在iPhone 12系列銷售強勁支撐，第一季於全球智慧型手機的市佔率為17%，市佔率相較去年第四季衰退2個百分點、較去年同期成長3個百分點，第四名、第五名分別為三星、海思，市佔率為9%、5%。
Counterpoint認為，聯發科之所以可以站穩龍頭位置，主要受益於台積電的力挺，使聯發科在供應150美元以下的5G智慧機可以不受限制，且4G市佔率也持續成長，反觀高通，則受制於三星德州奧斯汀的暴雪意外，產能受限。
(時報資訊)
#三星 #高通 #聯發科 #晶圓 #Counterpoint
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。