桃市府增3台紫外線機，每日數千公文全消毒。(蔡依珍攝)

桃市府增3台紫外線機，每日數千公文全消毒。(祕書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園一天往來的公文數千件，各局處和府外單位都匯集到總收發室，面對紙質也可能是傳染途徑，桃園市祕書處上周獲贈3台紫外線殺菌消毒櫃，經美國實驗證實有助防疫，市府隨即啟動殺菌作業，收發同仁不諱言增加作業時間，但為了防疫非常樂見，保護自己也保護所有公務同仁。

祕書處長顏子傑說，UV-C紫外線殺菌消毒技術早在醫院、機艙等公共設施使用逾40年，是公認安全的空氣、水和表面消毒工具，用於學校、辦公室、商店、大眾運輸等多人接觸的公共區域，可有效減少病毒傳播機會。而飛利浦照明研發的UV-C消毒櫃，經美國波士頓大學國家新興傳染病實驗室（NEIDL）檢測，可在6秒殺死99.9％的COVID-19新型冠狀病毒、消滅細菌。

顏子傑特別感謝昕諾飛，鍥而不捨的聯絡與幫忙，在國內外疫情嚴峻時，緊急調度3座紫外線殺菌消毒櫃，捐贈給桃園市政府防疫，3日順利運抵市政大樓即啟用，「謝謝昕諾飛，保護第一線公務同仁，收發公文的安全！」

祕書處指出，紫外線專業消毒櫃放置在收文及發文室，上線以來每日消毒約1100件公文、1000件掛號郵件、600件平信郵件，平均近3000件，每次3分鐘。

「看到同仁站在消毒機前等待，就是滿滿的安全感與感動！」收發室同仁指出，機器操作方便、易上手，不僅祕書處收發公文和郵件的人員會使用，各單位前來取公文及送發文時也都會用，畢竟疫情緊張、很多公家機關都傳確診，消毒後大家比較安心，感覺多一層保護。

(中時 )