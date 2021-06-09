台灣過去1年多平靜生活被新冠肺炎疫情打破，本土疫情大爆發，其中，台北市阿公店群聚感染事件成為全台關注焦點，其感染範圍之廣讓人心生恐懼，也對於阿公店的超強魅力與超廣客群，感到驚訝，不料這段時間頻頻苦口婆心呼籲粉絲防疫的天團「五月天」，竟爆出主唱阿信愛去「阿公店」，他本人更認證愛到天天光顧。

台灣疫情持續緊張，許多明星、名人都跳出來叮嚀眾人小心防疫，包含天團「五月天」，其主唱阿信在疫情期間積極宣導，推出演唱會版本歌曲給醫護人員打氣，也開出「陪畫圖」交換條件，請求民眾端午別返鄉，團員們更以公司「相信音樂」的名義，購買66台呼吸器低調捐給雙北14家醫院使用，可說在對抗疫情方面不遺餘力。

阿信在實況主伊恩的影片下留言，說他的粉專是網路阿公店，自己天天光顧。(翻攝自傳說對決伊恩臉書粉專)

不料這樣高規格抗疫的阿信，被發現觀賞了實況主「伊恩」直播遊戲實況，並默默留言自爆天天都去阿公店，讓粉絲看傻眼，仔細看他的文字，發現他說的「阿公店」，指的是粉絲專頁「傳說對決伊恩」。

粉絲、網友都知道，阿信手遊「傳說對決」的重度愛好者，玩遊戲之外，也會留意玩傳說對決的實況主，今天伊恩開直播時，他就來觀戰，並留言：「伊恩這裡是網路阿公店，我天天來」，馬上被伊恩發現，立刻把阿信的留言置頂，在疫情嚴峻的艱困時刻，逗樂眾人。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)