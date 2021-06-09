基隆市今天新增10例本土確診個案，迄今累計203例，其中有11例個案死亡，致死率約5.4％高於全國，病逝者平均年齡也高3至4歲，大多有多重慢性疾病。

市長林右昌表示，今天確診者中有5例是成功市場攤販、2例台北確診案接觸者、1例家庭群聚、1例洗腎診所工作人員、1例照護中心照服員。

目前基隆市總計203例確診個案，其中11例病逝，基隆市政府發言人沈詠珮指出，死亡案例中，最高年齡88歲，其他平均年齡為75歲，相較其他縣市往生者年齡高3至4歲，且大多有多重慢性疾病。

中央流行疫情指揮中心昨統計國內確診者致死率2.8％，而基隆致死率高達5.4％，對此，衛生局長吳澤誠進一步說明，基隆確診致死率確實比全國高，但患者大多具有多重慢性疾病，他舉例說明，有一中個案是洗腎患者，但也同樣患有高血壓、心臟病、甚至肝癌等病症，有些則是具慢性肺病等，因此，致死率較高。

至於要如何降低致死率，吳澤誠指出，除了給病患完備治療外，也會加強預防，包括，避免家庭群聚、盡速施打疫苗等。

(中時 )