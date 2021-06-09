台南市麻豆昨日傳出浪狗被虐死棄屍事件，動保人士徐園長昨經民眾通報，於麻豆防汛道路發現5隻浪狗屍體，另有3幼犬獲救，今日早上台南市動保處會同警方前往調查，呼籲目擊虐殺犬隻之民眾向動保處檢舉，如因此破案者依 「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」核發獎勵金。

動保處表示，徐園長昨日晚間11時許接獲網友通報此案，在港尾里防汛道路附近共發現5頭犬隻死亡，其中1頭白色犬隻死於水溝內，2頭犬隻遭電線繫綁，其中一頭腳上電線連接捕蚊燈，遭丟棄於堤岸內草叢，1頭小型犬死於香蕉園旁路上，另有1頭在水門內發現。

動保處員工上午會同警方前往調查，經掃瞄犬隻無晶片，依死亡犬隻依據屍體腫脹程度判斷，已死亡2天以上。警方已將繫綁電線含捕蚊燈帶回調查，動保處會同警方查看附近監視器，惟現場監視器損壞，目前已向外擴大調閱影像，查看有無可疑人士。

動保處表示，將結合警方調閱附近主要路口監視器，查看有無可疑跡象；也呼籲目擊虐殺犬隻之民眾向本處檢舉，如因此破案者依 「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」核發獎勵金。

(中時 )