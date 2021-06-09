確診攝影師猝死在公司 電視台緊急啟動消毒作業

內湖某電視台攝影師日前猝死電視台廁所內，未料採檢結果出爐竟確診新冠肺炎，讓電視台緊急設立快篩站，協助全體員工進行快篩，並在衛生單位指示下進行疫調，對此，電視台工會也發出四大聲明及四大要求，強調由於對內公告資訊不透明，要求公司成立應變小組，及時提供疫情相關資訊。

該電視台今天在公司設置快篩站，一天至多200人，以有接觸者、再來是次接觸者，以造冊順序篩檢，對此，電視台工會發聲明指出，事發至今，公司對同仁內部公告資訊甚不透明，導致得過其他媒體報導，才能掌握最新消息，要求成立應變小組及聯絡窗口，讓疫情相關資訊公開、透明化，並及時提供最新資訊，讓同仁能反應需求，才能安定所有人情緒，不再人心惶惶。

工會指出目前公司對於環境清消、動線管理、人員分流、防護設備等措施，均未落實或加以提升，擔憂未來若有快篩陽性或確診案例出現，將對電視台營運造成重大影響，加上為保障同仁權益，應充分完整快篩，呼籲壹電視之快篩造冊，列入所有可能接觸者，若同業或周邊人員自認有接觸史，市府也應准許納入快篩對象。

此外，工會呼籲NCC應主動介入處理，畢竟電視台是全日營運，疫情期間得隨時提供民眾最新資訊，應將電視台列入第四級警戒時，仍須出勤之重要基礎行業，而不是放任各電視台自理防疫措施、人員分流、快篩陽性或PCR確診後之營運因應SOP，更向中央流行疫情指揮中心喊話，由於電視台營運必要人員就算四級警戒亦需出勤，應將媒體業列入疫苗優先施打順序。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)