本土疫情不斷擴大，台灣卻面臨疫苗不足問題，引發各界恐慌。國民黨立委吳斯懷表示，面對新冠肺炎的唯一解方就是疫苗，但民間捐贈疫苗或自購疫苗卻困難重重，大家不是要唱衰台灣，而是「民進黨害死台灣」；他不懂，台灣人不要政治口水，只要國際認證的疫苗，這點難道有這麼難嗎？

吳斯懷今日（9）接受香港媒體《中評社》訪問表示，民進黨政府宣稱已訂購數千萬劑疫苗，其中包括「國外」的AZ、輝瑞、莫德納，卻也包括「國產」的二期實驗尚未解盲的高端、聯亞疫苗；雖然6月4日日本捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣，但事實上AZ疫苗並未被日本列入接種計劃。

吳斯懷指出，全台灣共有2357萬人，若想達成群體免疫至少施打率需達7成，以每人需接種2劑來算，台灣總計需要3300萬劑疫苗，但仔細算一下台灣現有的疫苗：向原廠洽購的AZ疫苗11.7萬劑、COVAX平台配發的AZ疫苗60.96萬劑、莫德納疫苗15萬劑、日本捐贈124萬劑AZ疫苗、美國宣布將捐贈75萬劑，總共也才286萬劑，僅佔台灣人民所需到貨率的8.6%，顯然根本不夠。

對此，吳斯懷直言，如今不是大家要唱衰台灣，而是民進黨害死台灣，尤其全球新冠肺炎死亡率2.1%，其中美國死亡率1.8%、日本死亡率1.8%、韓國死亡率1.4%，但台灣死亡率卻直逼2.5%遠高於全球死亡率平均值，難道台灣人都不會驚慌、不會害怕嗎？難道台灣人就只能等著被感染不能抱怨嗎？台灣人不需要政治口水，只想要國際認證的疫苗，這個希望就真的這麼困難嗎？

(中時新聞網)