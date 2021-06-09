台灣基進立委陳柏惟身陷罷免危機，罷免案二階連署書將在11日前送件。常在臉書評論時事的藥師林士峰看到陳柏惟質詢行政院長蘇貞昌的影片，陳柏惟居然拿出「抗中保台」大絕招，讓他驚呆問「陳柏惟是質詢、還是在護航啊」。

藥師林士峰9日在臉書指出，陳柏惟8日質詢蘇貞昌時，竟拿出抗中保台絕招，全場驚呆了。陳柏惟表示，現在疫情這麼嚴重，有沒有打算跟大陸求償？蘇貞昌第一時間有些訝異，回頭問「你說什麼？」陳柏惟似乎還沒意識到這項問題形同逼蔡政府表態是否要與中方正面對撞，立刻補充說，連美國都在考慮求償了，台灣有沒有可能這樣做？蘇貞昌停頓一下後說，「這是這樣的，現在全世界…」陳柏惟此時似乎察覺不對勁，搶話說，「沒辦法回答沒關係，我是要求政府要研究好不好？」

林士峰點出，由於蘇貞昌曾長期稱新冠病毒為「武漢肺炎」，如今被問到是否要向陸方求償，態度若過於模糊，恐被外界認為前後不一。因此，蘇貞昌補充說「當然，今天我們的國家如果受到什麼攻擊，還是什麼...」這時陳柏惟又插話緩頰說，「去年就算了，但今年既然這樣了，每個國家也在說這件事情，我想是很困難但也要表達立場。」不等蘇貞昌回應，陳柏惟話鋒一轉說，全民施打疫苗很重要，基層施打也很重要，希望政府也要幫基層爭取水電費。

林士峰針對陳柏惟的質詢不禁說，怪怪隆的咚啊，陳柏惟是質詢、還是在護航啊，面對行政院長蘇貞昌難以回答的問題，他還可以緩頰話鋒一轉，怕他答不好似的。

網友回應說：「台中人，親愛的台中人，真的要這種立法委員 每個月領走我們的納稅錢嗎？」、「這不是質詢也不是護航，是跳針XD，被政治耽誤的喜劇演員果然隨時都不忘搞笑。」

(中時新聞網)