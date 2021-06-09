三星重工 (Samsung Heavy Industries)表示，他們將與韓國原子能研究所（KAERI）展開合作，要一起開「船舶用核動力反應爐」。也就是說，韓國要進軍核動力軍艦、浮動式核電廠的研發與生產工作。

Splash247報導，三星表示，他們的所研發的核反應爐，將採用「熔鹽式反應爐」為目標。熔鹽反應爐現行的壓水爐較為不同，它是一種可在常態壓力下運行，使用熔融氟化鹽作為主要冷卻劑，體型較小的模組式反應堆爐。據韓聯社週三報導，「有望能為未來零碳能源的主力」。

同為三星集團的船廠表示，這項核能開發技術，還可以與三星在氨動力、氫動力的先進研究開發計畫相輔相成，有望成為未來航運、航空業的替代型低碳能源。

報導提到的氫動力與氨動力，指的是未來可能的非碳基能源，氫氣擁有不輸碳基燃料的熱量，氨氣在高濃度氧氣情況，也能燃燒並產生足夠的熱量。不過氫氣與氨氣都屬「二次能源」，也就是必須製造才行，要是製氫與製氨的過程又產生大量碳排放，那就不符合環保的初衷，因此以核能反應爐來製氫、製氨，是一種比較划算與低碳的方式。

除了三星著手開發船舶用的核反應爐以外，去年 10 月，另一家韓國造船巨頭-大宇造船海洋工程 (DSME)，也 與韓國電力公司旗下的Kepco E&C公司 簽署了諒解備忘錄，預備合作開發浮動核電廠。

事實上，韓國在完成了3700噸的KSS-III「島山安昌浩級」柴電潛艦之後，他們下一個潛艦目標正是核動力攻擊潛艦，預計是4000~5000噸。

不過，目前的核潛艦大多使用壓水式反應爐，而韓國則把研發目標定在熔鹽式反應爐，顯然是不滿足現行的3代核能技術，還要推進到第4代核技術的雄心。

(中時新聞網)