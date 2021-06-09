台灣染疫死亡人數突破三百人，行政院長蘇貞昌今在立法院仍大讚陳時中的防疫做得很好，民眾黨立委蔡壁如痛批把死亡當成理所當然，太冷血。(翻攝立法院視訊直播)

疫情持續擴散，中央防疫指揮中心的調度動能開始顯現疲態，民眾黨立委蔡壁如今質詢行政院長蘇貞昌時，直指部長級的CDC顯然已經扛不起動搖國本的新冠疫情，呼籲蘇貞昌扛起責任；對此，蘇貞昌當場否定並強調陳時中盡心盡力做得很好。事後引來蔡壁如憤怒的說，台灣疫苗施打率全球倒數、死亡率高於全球平均，「每一條人命，都是您的子民啊！您怎能無動於衷！」

蔡壁如今質詢蘇貞昌時指出，老天爺已經給CDC一年時間準備對付疫情，結果疫情爆發後，原本說的「超前部屬」，原來只是把口罩、酒精、泡麵準備好，真正最需要的疫苗、快篩試劑、PCR、專責病房、篩檢通報SOP及準確的疫情通報數據，以上通通不足，政府自滿鬆散，還要大家收心，讓百姓手無寸鐵對抗病毒，從有「政府會做事」變成「有政府會病逝」。

蔡壁如說，三級警戒已二度延長，這已經不只是公衛問題，而是國安問題，部長級的CDC顯然扛不起這樣的重責，須由最高層級統合國家資源。不然，陳時中疲態百出只能跟著疫情跑，從熱區快篩站、加強版防疫旅館、防疫車隊、快篩與PCR、宣布停課，乃至於企業設篩檢站，幾乎都是地方與民間先行，CDC才跟上。

「CDC改組升級，你願不願意扛起來？」蔡壁如說，當初SARS期間是由當時的總統陳水扁親上火線，現在CDC改組聲音愈來愈大，行政院長應該扛起這樣的責任。

對此，蘇貞昌表示，分析整個疫情，陳時中擔任指揮官做得很好也盡心盡力，現在舉國之力撐防疫，從總統到行政院都在第一線努力。

蔡壁如質疑，台灣的超前部屬被證明是原地踏步，死亡率還高於全世界平均，問題難道不該解決？但蘇貞昌仍回稱，這次台灣確診者有92％都是60歲以上，「你知道他們是高齡、有慢性病，你比誰都懂啊，所以確診率不是這樣比較的。」

對此，蔡壁如質詢到尾聲，不等蘇貞昌回覆完畢直接轉頭走人，蘇貞昌一人在台上自言自語了幾秒，才默默離開備詢台。

事後蔡壁如透過臉書表示，蘇貞昌面對CDC改組升級的問題，竟然說陳時中做得很好，「 我大驚！台灣的疫苗施打率全球倒數、死亡率高於全球平均、我們的醫護人員還在咬牙苦撐，仍舊領不到津貼，這樣的『成果』，蘇院長竟然說「很好」！」

蔡壁如說，當累計死亡人數超過3百人，蘇貞昌還說這是因為我國確診人數老人居多，「院長啊，您這樣的說法極為冷血，把確診死亡歸咎到是因為老人或是有慢性病，把死亡當成理所當然，還認為CDC做的很好？」

蔡壁如說，每一個因為染疫死亡的案例，家人連看他最後一面、幫他換最後一套衣服的機會都沒有，因為遺體必須要在24小時內火化，只能孤獨的走去，這是人生的至悲，「蘇院長啊，每一條人命，都是您的子民啊！您怎能無動於衷！」

(中時 )