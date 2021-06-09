好心肝診所偷打疫苗遭重罰200萬！ 柯文哲「一句話」秒認錯 坦言有疏漏送政風調查

北市好心肝診所遭爆三更半夜將100瓶疫苗分給一般志工注射，北市副市長黃珊珊9日下午在防疫記者會表示，經查一大部分人不符合第1至3類優先人員的相關規範，依違反《傳染病防治法》罰最高200萬元，並取消合約診所的資格，而針對衛生局內部同仁未查察，將移送政風處調查。

黃珊珊表示，經調查，6月2日先開放醫事人員及診所行政人員注射，而很多大型診所就比照小型醫院，會先打給醫事人員，因此這間大型診所就跟衛生局提出需求，說會先給院內人員打，好心肝診所致電表示有101位醫事人員有疫苗需求，因此衛生局6月7日先配15瓶，但診所6月8日又說有更多需求，需要100瓶，衛生局總共就給了115瓶。

黃珊珊指出，因此時只能打第1至3類人員，經稽查結果發現，好心肝診所6月7日有造冊，因有大部分的醫事人員在外面已施打過，所以15瓶疫苗分給172名基金會及診所志工施打。

她說，6月8日拿到第2批100瓶，好心肝診所分50瓶、好甘心診所分50瓶，全數打給肝病基金會及診所志工，共1113人，其中有一大部分不符合相關規範，所以依《傳染病防治法》要處30萬至200萬元，市府罰最高200萬元，合約診所也取消資格。

黃說，經內部檢討，一開始相關同仁接到診所需求電話時，選擇相信，未加以查核了解，沒查察診所要打給誰，所以若有涉及不法部分，會移送政風處，如有違法依法究辦；對於疫苗的管控，衛生局副局長要就有開放的診所，做更完整的規範，接下來大規模施打，所有預約診所都必須公開透明，將來都會公告施打的順序，市府會改進。

台北市長柯文哲說，市府內部管控有疏漏，該調查就調查，不能因外面要多少就給多少，這不對，不是一個股長就可把疫苗送出去，他會處理。

(中時 )