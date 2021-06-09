受到疫情影響，有民眾因為餐廳歇業導致收入減少，或工廠停工減班，有人借酒澆愁，因此產生的家庭壓力，甚至衍生家庭暴力。高雄市社會局說，已經有接獲因為疫情而衍生的家暴案例，政府有紓困與線上學習教育資源，盼避免家暴。

小芹因餐廳暫停營業而失業，先生也被迫減班，家中經濟收入頓時大減，先生藉酒消愁，家中氣氛低迷；又因為國小停課的子女吵架哭鬧，同時，小芹向先生索取生活費，先生暴怒辱罵，夫妻爆發口角、拉扯，先生甩了她耳光，砸破碗盤，小芹害怕，報警求助。

社工受理通報介入後，了解夫妻因收入減少而焦躁，也讓原本不睦的關係更加緊繃。社工引導夫妻看見彼此對家庭的付出及努力，提供政府因應疫情的紓困與線上學習教育資源，也協助小芹申請家暴被害人短期經濟補助，以因應疫情帶來的經濟變故，盼降低家暴行為發生率。

高雄市社會局長謝琍琍呼籲，疫情期間負面情緒難免有，面對家庭突然的壓力，暴力無法解決問題，請民眾先冷靜面對，減少批評及干涉，肯定家人在疫情之下仍能共同面對困境的辛勞，再回應正面適當言語。

當民眾察覺自己已達負荷邊緣，請勇於求助、尋求相關資源協助：若是心理情緒上感到焦慮，可撥打免費安心專線1925，因疫情經濟陷困，可利用高雄市政府紓困專線：（07）822-0300，倘若您遭受或發現家暴、兒虐或性侵情事，請立即撥打報案專線110或全國保護專線113求助。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。

(中時 )