華碩(2357)公布5月集團營收為410億元，月增4.7%，年增36%，5月品牌營收為386億元，年增40%。華碩表示，針對營運採積極成長策略，全產品線的需求能見度均佳，將積極與供應鏈夥伴合作，加速改善供貨擴充不及的情況。相較於代工廠，NB品牌廠5月營收表現明顯較佳。

華碩6月陸續推出新品，包括電競機皇ROG Phone 5 Ultimate重磅登場！ROG Phone 5 Ultimate機背後置黑白幻視螢幕，針對六種系統情境設定動畫，搭載18 GB RAM及高通Snapdragon 888 5G處理器、呈現144/1ms極速動態畫質的AMOLED螢幕、65 W快充6,000 mAh超大電量，以及AirTrigger 5和可交互創造出18種操作的後置觸控鍵，讓遊戲勝率激升。

在顯卡方面，華碩6月也發表五款搭載NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti、GeForce RTX 3070 Ti顯示晶片的系列顯示卡，透過光線追蹤、NVIDIA DLSS與Reflex技術避免畫面撕裂與延遲，實現遊戲視覺革命！結合ROG Strix LC、ROG Strix與ASUS TUF Gaming獨特設計，擁有高時脈、低溫、極致安靜三大特點。

(時報資訊)