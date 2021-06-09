連鎖餐飲集團揚秦(2755)公布2021年5月自結合併營收1.25億元，雖較4月1.36億元新高減少7.62％、仍較去年同期1.21億元成長3.77％，改寫同期新高。累計前5月合併營收6.4億元，較去年同期5.64億元成長達13.41％，續創同期新高。

揚秦表示，國內疫情急遽升溫，但早餐為民生消費剛性需求，以「麥味登」為營運主力的揚秦門市來客數雖降低，但併單合購狀況增加，使客單價普遍上揚。由於疫情未來發展仍具不確定性，創業市場對此觀望造成展店動能遲緩，但整體營收仍能穩守正成長。

揚秦執行長卓靖倫表示，全台5月中旬疫情警戒升至三級，餐飲業禁止內用，揚秦旗下3品牌為配合防疫並保障員工及顧客安全，旗下3品牌隨即啟動外帶外送轉換調整，每日清潔消毒、並推動顧客簡訊實聯制，依疫情狀況頒布門市人員加強自我防護指引。

揚秦表示，麥味登外送服務自2019年便開始與各大平台策略合作。為避免外帶排隊群聚，門市積極推廣「安全、便利、不用等」的麥味登APP預約點餐及線上付款功能，滿足「點餐不接觸、取餐不用等」的安心購餐需求，目前會員數已達20萬，各店營收亦逐日回穩。

截至5月底，麥味登全台總店數848家、炸雞大獅海內外店數增至51家。雖然疫情期間展店動能遲緩，但麥味登已有togo外賣專門店型，未來將持續進行店型升級與商圈整併，改善營運體質，並推動門市端數位優化與轉型，強化後疫情時代的餐飲市場布局。

展望後市，揚秦認為早午餐為民生消費剛性需求，麥味登高標準落實防疫的各項措施，已獲得消費者信賴，信心回升帶動各店營收逐日回穩。預期待疫情平緩後，顧客回流可望加速提升營運動能與展店開發。

(時報資訊)