「姐姐」謝金燕向來對私生活相當低調，2009年被爆出有個12歲兒子，震撼演藝圈，不過她始終避談小孩生父是誰，近日她難得開放粉絲在IG提問，被問到感情狀況，她也不藏了直接回覆。

謝金燕在IG開放粉絲提問，有人問「如果結婚會離婚，姊姊會想再結婚嗎」，謝金燕先是反問「你呢？」之後又回答「還有，姐沒結過婚，不應該用『再』喲」，直接粉碎結過婚的傳聞。另外粉絲也好奇謝金燕現在的感情狀況，「請問有男友嗎」，她也大方回應「沒有」，坦然面對粉絲提問的感情私生活，展現高氣度絲毫沒有架子。

謝金燕被問感情狀況大方回應。(圖／翻攝自IG)

而也有人提問，好奇謝金燕今年遇到最喜悅和最悲傷的事情，她語出驚人說：「最喜悅是有部電影演劉德華老婆，最悲傷因為疫情取消了」，一直視劉德華為偶像的她，過往曾放話「非他（華仔）不嫁」，還曾在2018年擔任金馬獎頒獎嘉賓時，熱情邀約劉德華合作，如今真的有機會，可惜因為疫情暫時破局。

謝金燕1991年遭遇嚴重車禍，造成骨盆破裂、還有2度灼傷，當時醫生說她若要生子，最好在30歲前，2009年她被爆料未婚生子，兒子已12歲，起初她不願回應，最終低調表示「從無刻意隱瞞」，認了未婚生子，但始終沒透露孩子的生父是誰，至今仍是個謎。

(中時新聞網)