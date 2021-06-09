今日台北時間晚上10時，加拿大央行將公佈6月份的利率決議。由於上一次的決議聲明和內容都非常鷹派，市場預期加央行將會持續鷹派，甚至有預期加央行或會在7月開始將購債規模由目前的30億加元，再進一步縮減至20億加元。如市場預期得到落實，FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正認為，美元兌加幣有望進一步跌破1.2水準再創新低。

上一次加拿大央行利率決議後，美元兌加幣便由1.24水準持續向下，目前已持續徘徊在1.2-1.22區間。加幣更成為年初至今在主要貨幣中升幅最大的貨幣，升幅達到5.37%。

楊傲正認為，原油價格在過去一個月再創年內新高，WTI原油今早亞洲時段更已突破70美元關口，加拿大作為主要石油出口國，國內經濟成長和通膨成長都得到明顯利多，4月加拿大消費者物價指數更進一步升至3.4%，更能說服加拿大央行維持鷹派的立場。

(時報資訊)