原物料價格居高不下，銅箔基板廠—騰輝-KY(6672)陸續調漲產品價格，雖然車用及NB需求暢旺，但晶片等長短料問題未解，騰輝-KY總經理鍾健人表示，第2季可望維持創高趨勢，單季合併毛利率與第1季持平，獲利也會好一點，下半年還要觀察缺料影響，期待下半年會比上半年好。

騰輝-KY今天下午舉行線上法說會，受惠於汽車及消費性電子相關需求強勁，尤其是車用相關產品進入高成長，加上銅箔基板價格調漲，騰輝-KY不僅第1季獲利表現亮眼，第2季營運亦看好。

騰輝-KY第1季稅後盈餘為1.92億元，年成長81.13%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.72元，僅次於台光電，居銅箔基板廠亞軍；公司自結5月合併營收6.95億元，月增3.9%，年成長92.9%，再創單月歷史新高，累計前5月合併營收為29.7億元，年成長38.7%。

鍾健人表示，公司近幾年專注在5G高頻高速、軟硬結合PP、軍工航太及車用散熱鋁基板等高毛利產品領域，隨著產品布局發酵，高毛利產品在第1季佔比拉升至30.7%，也推升公司第1季合併毛利率達33%，創下單季歷史新高，由於第2季起陸續調漲產品價格，以反應上游玻纖等原物料價格上漲，預估第2季可以維持創高趨勢，毛利率可望與第1季持平，獲利也會好一點。

展望下半年，鍾健人表示，就各產業來看，汽車維持成長，NB將一路旺到年底，上半年停滯的5G可望於下半年展開，5G及資料庫中心下半年有機會比上半年好，目前訂單能見度約1個月，不過晶片、被動元件等長短料問題未解，成為下半年的變數，若缺料問題能解決，下半年會比上半年好。

(時報資訊)