貝佐斯（Jeff Bezos）、馬斯克（ Elon Musk）、巴菲特（Warren Buffett）、伊坎（Carl Icahn）、彭博（Michael Bloomberg）和索羅斯（George Soros ）這些全球頂級富豪們日進斗金，財富多到一般人見不到車尾燈，但他們繳的稅率卻可能比一段尋常人更低，在某些情況下，可能在某一年連一毛錢都不必繳。

獨立非營利新聞公司ProPublica引用美國國稅局數千名富人的機密數據指出，從2014年到2018年間，全美前25大富豪的財富總計增加4010億美元。但在這五年間，這些人繳納的聯邦所得稅總計只有136億美元，相當於真實稅率僅為3.4%。

相較之下，近年來美國家庭年所得中位數約為70,000美元，所繳納的聯邦稅率為14%。以適用最高所得稅課稅級距的夫妻檔來說，其所得超出62萬8,300美元的聯邦稅率為37%。ProPublica指出，與其他大多數收入來自於一般薪資的人不同，億萬富豪們通常受益於「普通人不可企及的避稅策略」。報導指出，這些首富們的財富主要基於股票和房地產的增值，除非出售這些資產，否則這些資產不被視為應納稅資產。

ProPublica並未透露該公司如何取得報導中的稅務資訊，但表示消息來源「竭盡全力確認給我們的資訊是準確的」。

根據ProPublica估算，巴菲特的「真實稅率」僅為0.1%，在該5年間，其財富增加243億美元，而繳納的稅金僅為2370萬美元。在同一期間，巴菲特呈報的合法應納稅所得為1.25億美元。

亞馬遜創始人貝佐斯是世界首富，在該5年間財富增加990億美元，但按照ProPublica估算，其真實稅率不到1%，僅納稅9.73億美元。而在2007和2011這兩年，貝佐斯的聯邦所得稅甚至連一毛錢都不必繳。

報導指出，世界排名第二的富豪、特斯拉執行長馬斯克的真實稅率為 3.27%，其財富增加139億美元，繳納的聯邦得稅為4.55億美元。 ProPublica指出，馬斯克在5年期間的實際應納稅所得為15.2億美元，但在2018年並未繳納聯邦所得稅。

前紐約市長和Bloomberg LP創始人彭博的真實稅率為1.3%。索羅斯在2016年至2018年期間未繳納聯邦所得稅，其發言人表示，這是因為其投資虧損所致。

另一位投資大戶伊坎在2016年和2017年未繳納聯邦所得稅，而這兩年其調整後總所得為5.44億美元。

報導指出，當被問及在某些年不必繳納所得稅是否恰當時，伊坎表示，他對這個問題感到不解，他表示：「它被稱為所得稅是有原因的，不管你是窮人、富人，還是你是蘋果公司，只要你沒有所得，你就不用納稅。」他並表示：「你認為無論如何富人都應該納稅嗎？我不認為這是密切相關的事，你怎麼能問我這個問題？」

周二白宮發言人薩琪（Jen Psaki）被問及稅務信息外洩的事件時表示，任何人未經授權披露政府機密資訊都是違法行為，我們非常重視這一點，國稅局專員表示他們將採取一切適當的因應措施，並展開調查。

薩琪拒絕對報導中的具體數據發表評論，但表示：「總之，我們知道還有更多工作要做，要確保所得最高的公司和個人繳納更公平的稅額」。

(時報資訊)