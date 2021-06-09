確診病房護理師打完疫苗也染疫，彰化再爆另家醫院感染。（吳敏菁攝）

南彰大型醫院群聚感染，增新匡列的看護確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

護理師打完第1劑AZ疫苗已超過14天，卻在照顧病患中也染疫了！彰化縣9日新增3起確診個案， 1例是麻牌咖傳播鏈發病、1例是南彰大型醫院群聚感染看護發病，1例是另家大型照護確診專責病房的護理師，5月中旬已經打完第1劑疫苗，在醫院進行例行性篩檢時，再次主動檢出年輕的護理師確診，已經緊急匡列100多人。

彰化新增麻將牌咖傳染是70歲男性，和確診者同住三合院，已經被匡列病發。至於之前爆發醫院群聚感染，再新增1例，是6B病房的看護，該病房的護理師、兩位病人都發病，病房已經全面清空、進行清消移置，看護是在匡列隔離中發病。

棘手的是，彰化又有另家醫院的醫護師，已經打完疫苗，卻在照顧確診病人中染疫， 彰化縣衛生局長葉彥伯表示，護理師是負責照顧專責病房，中央規定醫院要針對高風險醫護人員篩檢，是醫院主動篩檢出來，感染可能來自照顧病人中受到感染，但也不排除家裡或其他接觸者中受感染。

葉彥伯強調，這家醫院不小，主動採檢發現，已經依照處理模式，醫院全面採檢，進行觀察、隔離，病房全面清空、消毒，陸續後續追蹤，第一波採檢已經100多人，目前都是陰性。

為何都已經打AZ疫苗了還確診，疫苗效用受到質疑？葉彥伯局長表示，一般疫苗必須施打過兩劑後，保護力才會更佳，目前因為疫苗還大量欠缺，加上醫護人員，長期身處在高風險的病房內，目前護理師是屬於輕症，真正感染途徑，還在疫調中。

(中時 )