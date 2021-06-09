汪小菲和大S鬧出婚變今(9日)進入第五天，先前S媽和經紀人都表示大S只是夫妻間起爭執，強調：「哪對夫妻不吵架？」S媽也說大S只是一時在氣頭上，自己會全力勸女兒冷靜想開。今早汪小菲稍早發文央求不要再佔媒體資源，對此，S媽受訪不願表示意見，更說女兒女婿吵架是小事，大家趕快有疫苗打才重要，認為兩人可能和好，「沒病沒災，氣就消了」。

大S和汪小菲結婚10年，陸續生下一女一子，一家四口生活幸福，近年大S帶著一雙子女在台北生活，汪小菲則為了工作兩地跑，自稱「北京小炮兒」的汪小菲過往常在微博發表對時事評論，也因此常引發爭議，2年前他突然發文，懺悔說到台灣9年，東部跟南部很多地方都沒去過，明明老婆和家人都是這裡的人，台灣也算自己半個家，「而我從來沒有去好好體會過這裡」。

S媽希望外界別再關注大S跟汪小菲的婚變消息。（圖／中時資料照片）

汪小菲更直言，自己被政黨、選舉等負面新聞影響，忘了放慢腳步去看看這裡的風景跟支持喜歡他的人，並強調台北跟北京都是他的家，「這麼多年，我也沒有打開我的心去接受這邊不同的文化，又怎麼能強迫他們去接受我呢。都是家人，都有感情，就是要去好好體會」。

大S與汪小菲10年婚姻亮紅燈。（圖／中時資料照片）

今汪小菲上午突然發文，希望家務事不要再佔據媒體版面，決定努力忙工作開店，不久後又刪文。《三立新聞網》訪問到S媽，她無奈回答：「他（汪小菲）找不到地方發洩就發文」，請記者別再關注他，又說現在疫情才是大事，可能打到疫苗兩人就會氣消和解，她不解女兒女婿相隔兩岸也能吵架，自己實在不想管，至於大S最近忙什麼？S媽說因為孩子現在不能出門上課，而這年齡的孩子又精力旺盛，所以大S壓力很大，她身為媽媽只能默默陪伴，也希望外界別再關心這件事，讓風波自然而然平息。

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(中時新聞網)