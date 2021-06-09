受大陸全面封殺虛擬貨幣、特斯拉禁用比特幣交易及挖擴過於耗能等環保爭議影響下，比特幣從5月中旬開始出現崩跌，短短1個月重挫逾43%，有專家還發現比特幣在線圖上快要出現「死亡交叉」，代表若短線向下跌破長線，未來可能還會再出現一波跌勢。

從5月開始，虛擬貨幣市場利空消息不斷，先是大陸宣布封殺虛擬貨幣，隨後美國也宣布對虛擬貨幣交易進行限制，未來不排除訂定更多管控措施，加上環保、資安疑慮不斷，虛擬貨幣價格開始下探。

數據顯示，比特幣曾在5月中站上58788.21美元，但短短1個月摔至33504.26美元，慘跌超過43%，且下滑態勢並未趨緩。

美媒報導，研究機構Quantum Economics創辦人Mati Greenspan在線圖上發現，比特幣50日均線快要跌破200日均線，形成「死亡交叉」，這也代表未來還會再出現另一波跌勢。

Mati Greenspan表示，「雖然還沒跌破長線，但目前看來已無法避免，出現死亡交叉走勢，代表未來比特幣還會低迷一段時間。」

此外，有不具名的分析師認為，比特幣能否維持3萬美元的價格將是關鍵，「由於比特幣在2萬至3萬美元的價格上缺乏技術面支撐，因此若跌破3萬美元會引發新一波拋售潮，過去這波跌勢曾短暫跌破3萬美元。」

儘管如此，Mati Greenspan也強調，出現「死亡交叉」代表「黃金交叉」就在不遠處，「如果價格在這附近見底，我們認為一旦市場做好準備，就會出現強勁漲勢。」

過去比特幣也曾在2019年11月出現死亡交叉，隨後1個月內下跌約5%，跌破8000美元，但隨即出現反彈，並在隔年2月站上1萬美元大關，漲幅超過29%。

(中時新聞網)