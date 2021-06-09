負責建設桃園北區下水道系統的日鼎水務公司，日前接獲反映下游施工包商工班，逕自受住戶委託施作非屬合約工程項目且巧立名目收受費用情事，共有21住戶受騙，總金額高達近58萬，日鼎表示，住戶委託的班非屬該公司下游施工包商工班，若所屬確違反合約規定且不合理情形，查明屬實，除對下游施工包商工班究責外，用戶權益本公司全權負責。

日鼎公司說明，汙水下水道用戶接管工程為桃園市政府為改善民眾居住環境，整個施工經費是由政府全額補助，因此接管住戶不需再有額外支出，日鼎公司在與施工包商的合約中既有規範，施工廠商於施工過程及完工後，皆不得向施工住戶收取任何費用，並在各施工説明會中進行宣導，若遇住戶主動提出請託私人領域配合工項，施工廠商應予迴避不得答應。

日鼎公司提到，絕不會以桃園汙水下水道BOT用戶接管工程名義向用戶接管住戶收取工程費用，並已極力要求凡承攬本公司桃園污水下水道BOT計畫用戶接管工程的廠商及其下包商與施工人員等，均嚴格禁止於其工程區域範圍內，另行承接用戶接管工程範圍外與住戶有關的違建拆除、室內外裝修及整修等一切相關工程或工作，以落實施工中絕不向住戶收取任何費用之要求，杜絕廠商及其施工人員假藉施工名義或巧立名目等變相額外向住戶收費之弊端發生。

日鼎公司表示，歴經該事件後必將極積在管理上及施工程序上檢討，並避免站在第一線臂負工程施作的工班工人們與住戶間產生不必要的困擾及誤會，以求在兼顧用戶接管住戶的權益下，順利如期如質達成桃園市汙水下水道用戶接管率的目標。

(中時 )