好心肝診所偷打疫苗遭重罰200萬！ 柯文哲「一句話」秒認錯 坦言有疏漏送政風調查

疫情嚴峻，疫苗短缺，國內目前只開放前三類人員施打，但北市好心肝診所遭爆違規替民眾施打AZ疫苗，對此，北市府祭重罰200萬元，並終止合約。台北市長柯文哲也現場認錯「管控有問題」，疫苗配發僅由一個股長決定，將會送政風調查。

柯文哲表示，這種事情直接認錯就好，「我們在管控上有問題」，北市一開始在醫院施打，後來自己又說醫院6／9沒打就收回來，也許這樣讓醫院覺得「找個地方打完就好」，北市府管控還是有問題。

柯文哲直言，過去疫苗發多少給診所，都是由一個股長決定，市府應該要有管制機制，這個會送政風調查，該檢討他們都會檢討。

北市副市長黃珊珊上午先坦承，該批疫苗是市府5月27日配發給診所，但衛生局長黃世傑事後稱，不會將疫苗發到診所讓醫護自己施打，對此，黃珊珊認為，應是同仁沒有往上報至局長，同仁有疏漏，我們會虛心檢討。

黃珊珊強調，市府希望疫苗越打越快越好，但沒有人故意消化疫苗，而且一定要符合規定才可以使用，但顯然市府同仁不假思索、思慮不周，因為相信醫療院所，就把疫苗發出去。

黃珊珊認為，可能診所施打對象的認定從寬，但還是要從嚴 我相信沒有人故意，這中間錯了就是錯，這部分將送將政風進行調查，有不法情事依法究辦。

衛生局表示，好心肝診所打電話到疾管科，聲稱有疫苗需求，市府同仁沒有加以考慮，就配發好心肝診所疫苗，今早衛生局派人到好心肝診所查察，最後認定有違反合約，即日起終止與該診所施打合約，並處以200萬罰金，內部將會做疫苗配發檢討，並把決定權提高到局本部。

(中時 )