環保局執行「移工密集工業區周邊戶外環境清消專案」，在台中加工出口區移工宿舍環境消毒作業。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

疫情延燒，台中市環保局啟動榮易感染熱區大清消，將每天公布消毒地圖。環保局長陳宏益9日表示，經彙整確診者足跡發現，各市場、賣場都是高風險熱區。此外，苗栗移工群聚感染延燒，中市也鎖定中市14處工業區及大型移工宿舍周邊百餘處所展開全面大清消，杜絕防疫破口。

陳宏益強調，中市自6日起即啟動易感染熱區大清消，未來將每天公布消毒地圖提供民眾參考。根據確診者足跡觀察發現，採買生活必需品地點是最高風險的易感染熱區，包括超市及市場，中市約近百個傳統市場，過去由一周消毒1次提升到2次，未來將加強到每周4次；而各大賣場包括超市、量販店及大型生活用品賣場等都是清消重點。

苗栗外籍移工群聚感染延燒，陳宏益表示，台中市為降低工業區環境潛在疫情傳播風險實施「移工密集工業區周邊戶外環境清消專案」，出動防疫消毒大隊近百人，在南屯精密科學園區、台中工業區、關聯工業區、潭子加工出口區及加工出口區中港分處等14處移工人數較多的工業區及移工宿舍周邊百餘處所展開大清消。

陳宏益指出，中市確診足跡曾到過南屯區精密科學園區，經現場清消勘察發現，工業區內移工明顯會在金融機構的提款機及便利商店附近聚集，並選定百人以上的大型移工宿舍都是專案消毒重點。尤其，移工宿舍人口密度高，且宿舍內餐桌、衛浴設備、洗衣機都為公用，沒做好防疫措施都可能是病毒傳播溫床。

陳宏益並呼籲移工，在防疫期間要落實分流管理、不共食、不群聚，下班及假日時段減少非必要外出，外出時需全程佩戴口罩並保持社交距離。

(中時 )