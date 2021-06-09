郵務人員彭大任（圖右），有感於轄區員警為防疫、治安辛勞奔波，8日捐贈8000片口罩。（台中市警五分局提供／張妍溱台中傳真）

防疫物資暖心湧入，台中市警第五分局8日一連接獲，轄區居民彭先生捐贈8000片口罩、新新營造管理顧問有限公司所捐贈的10000片醫療口罩與100個防護面罩，內心很感動，更有拚治安的動力，由分局長林沐弘代表受贈，並回贈感謝狀表達謝意。

警方指出，家住台中市北屯區的郵務人員彭大任，有感於轄區員警為防疫、治安辛勞奔波，且因其本身工作上需頻繁和民眾接觸這點和警察相似，很能體會員警在執行公務常需替換口罩的需求，透過市議員沈佑蓮協助接洽警分局，表達欲拋轉引玉。

彭大任以個人名義捐贈4箱8000片的醫療口罩，提升第1線員警出勤時的防護力，以實際行動支持警方防疫工作，並親自將口罩送至台中市第五警分局。

在財團法人臺灣行善文化藝術基金會的號召下，新新營造管理顧問有限公司於同8日親贈10000片醫療口罩及100個防護面罩至第五分局，讓員警加強自身防護且執勤時能無後顧之憂。

基金會祕書長李淑娟及營造公司董事長温燿嘉表示，疫情持續延燒，防疫物資需求遽增，第1線執勤員警除協助防疫工作，同時也擔負轄區治安及交通等工作事宜，為了加強員警自身防護，避免暴露於高風險中，特致贈防疫面罩及口罩，協助警方做好防疫工作。

國內疫情尚未趨緩，全國疫情警戒第3級延長至28日，台中市警第五分局長林沐弘呼籲民眾，面對疫情絕不可鬆懈，感謝民間捐贈防疫物資，力挺站在防疫前線的警察人員，也讓員警將繼續為守護全民健康而努力。

(中時 )