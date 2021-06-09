台北市內湖某電視台本月7日傳出一名劉姓攝影師猝死陳屍廁所，昨晚採檢結果出爐，經過PCR檢測，死者生前確診新冠肺炎。北市衛生局在電視台大樓造冊快篩160多人，陽性者有10人，包括2名女主播、1名導播。稍早美女主播叢慧芸更在臉書透露被列為第一波篩檢對象，坦言在現場等待的心情很難熬。

內湖電視台一位劉姓攝影師猝死陳屍廁所，證實PCR陽性，讓電視台美女主播叢慧芸從昨晚到今天，收到大家的關心訊息沒停過，她稍早也在臉書親自報平安：「非常謝謝，點滴在心。」

叢慧芸上傳一張快篩現場照，表示自己被列為第一波篩檢對象，下午已在公司完成快篩返家，坦言在現場等待的心情很難熬，也衷心期盼電視台所有夥伴與同事們一切安好。

另一位電視台女主播吳衣璇，也在臉書直言：「崩潰的一晚，加上煎熬的一天。」透露本月6號的播報，和確診同事共識了1小時以上，「很難過前幾個小時，還幫忙拿手稿的親切的攝影大哥，轉眼間人就走了。原來和確診者接觸者，最擔心的不是自己，是自己最愛的家人，所以一早七點就到部立台北醫院快篩了。」主播李美萱則是已在本月5號離職、男主播張心宇也被列為第一波快篩名單中。

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(中時新聞網)