公平會9日同意韓商海力士（SK hynix Inc.）與英特爾（Intel Corporation）結合案。

公平會指出，海力士打算收購英特爾的NAND快閃記憶體及固態硬碟業務， NAND快閃記憶體與DRAM都是固態硬碟的上游元件，而海力士與英特爾都製造NAND快閃記憶體、固態硬碟，海力士還供應DRAM給英特爾製造固態硬碟，因此兩家結合兼具水平與垂直結合態樣。

公平會表示，由於NAND快閃記憶體及固態硬碟持續技術創新，相關市場並無顯著參進障礙，而下游客戶具有強大的議價能力可以制衡，結合後海力士仍受市場競爭的拘束。

公平會進一步表示，NAND快閃記憶體業者多同時經營下游的固態硬碟業務，市場仍處成長階段，業者間也不易採取聯合行為，至於DRAM非固態硬碟的必要元件，且下游應用產品非常廣泛，並無限制競爭的疑慮。

另外，公平會指出，參與結合事業在NAND快閃記憶體市場及固態硬碟市場，與我國廠商現有產品線重疊性不高，海力士在兩家結合完成後得將產業推展至下一世代，並繼續投資在我國的研發能力及人力資源，應有助於整體經濟利益。所以，公平會審議後決定不禁止其結合。

(工商 )